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РИА Новости

СК проверит данные о пропавшей в Москве 15-летней девочке

13:36 31.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Москве проверят информацию СМИ об исчезновении 15-летней девочки, которая сообщила матери, что ее удерживают двое мужчин и дают пить только воду, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
По данным телеканала РЕН ТВ, жительница Москвы заявила в полицию об исчезновении своей 15-летней дочери, которая нигде не учится и не работает, а ухаживает за маленьким братом. Отмечается, что девочка ушла из дома 27 октября, сказав, что нашла работу. Позднее, по данным издания, она сообщила матери, что едет до места работы, а потом добавила, что ее и других пассажиров пересаживают в другой автобус из-за поломки первого. Ночью с телефона подростка прислали сообщение, что с ней все в порядке. Как пишет РЕН ТВ, через какое-то время родителя девочки пришло с незнакомого номера ее фото и аудиосообщение, что "ее удерживают двое мужчин, вместе с ней находятся еще несколько женщин".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Проводится проверка по информации СМИ по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки. Из распространённой информации следует, что 27 октября подросток ушла из дома, а через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду", - сказала она.
Сейчас следователи ищут пропавшую. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить в дежурную часть.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
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