СК проверит данные о пропавшей в Москве 15-летней девочке

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Москве проверят информацию СМИ об исчезновении 15-летней девочки, которая сообщила матери, что ее удерживают двое мужчин и дают пить только воду, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"Проводится проверка по информации СМИ по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки. Из распространённой информации следует, что 27 октября подросток ушла из дома, а через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду", - сказала она.