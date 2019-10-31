Ольга Серябкина заявила о том, что она больше не сотрудничает с Фадеевым

"Я – больше не артист MALFA, наше сотрудничество с лейблом закончено. Но не ищите в этом скандала или конфликта – этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня – такой, какая я сейчас", — написала певица.