Ольга Серябкина заявила о том, что она больше не сотрудничает с Фадеевым

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала о том, что она больше не сотрудничает с лейблом Максима Фадеева MALFA.
"Я – больше не артист MALFA, наше сотрудничество с лейблом закончено. Но не ищите в этом скандала или конфликта – этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня – такой, какая я сейчас", — написала певица.