В китайской провинции Хэбэй власти закрыли для посещения стеклянные мосты

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти китайской провинции Хэбэй закрыли для посетителей стеклянные мосты, чтобы проверить, насколько они безопасны, сообщает, Власти китайской провинции Хэбэй закрыли для посетителей стеклянные мосты, чтобы проверить, насколько они безопасны, сообщает, сообщает The Guardian.

Посетители не смогут попасть на 32 подвесные конструкции, а также на пешеходные тропы и платформы, с которых они могли наблюдать за горными пейзажами.

Такое решение было принято из соображений безопасности после серии несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.