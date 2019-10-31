В китайской провинции Хэбэй власти закрыли для посещения стеклянные мосты

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти китайской провинции Хэбэй закрыли для посетителей стеклянные мосты, чтобы проверить, насколько они безопасны, сообщает, сообщает The Guardian.
Посетители не смогут попасть на 32 подвесные конструкции, а также на пешеходные тропы и платформы, с которых они могли наблюдать за горными пейзажами.
Такое решение было принято из соображений безопасности после серии несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.
Китайское правительство призвало власти провинций проинспектировать все подобные мосты, их в стране — около 2 300.