МИД предупредил россиян о манифестациях в Алжире, Индонезии и Колумбии

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о планируемых манифестациях в Алжире, Индонезии и Колумбии.

"Алжир – 1 ноября в крупных городах страны ожидаются манифестации оппозиционных сил; в городе Алжир акции пройдут на Place de la Grande Poste, Martyrs' Square и на улице Didouche Mourad; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Кроме того, по данным ведомства, 31 октября в столице Индонезии Джакарте у здания министерства трудовых ресурсов ожидается манифестация с требованием повышения минимального уровня заработной платы, в связи с чем будут усилены меры безопасности. А в крупных городах Колумбии планируются акции сторонников Национальной организации коренных народов, повышенные меры безопасности и ограничение движение транспорта.

В Камбодже 1-6 ноября в большинстве регионов ожидаются сложные метеоусловия в связи с прохождением тропического шторма "Матмо", ливневые дожди и сильный порывистый ветер, сообщили в министерстве.