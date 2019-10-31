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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Алжире, Индонезии и Колумбии

13:20 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о планируемых манифестациях в Алжире, Индонезии и Колумбии.
"Алжир – 1 ноября в крупных городах страны ожидаются манифестации оппозиционных сил; в городе Алжир акции пройдут на Place de la Grande Poste, Martyrs' Square и на улице Didouche Mourad; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Кроме того, по данным ведомства, 31 октября в столице Индонезии Джакарте у здания министерства трудовых ресурсов ожидается манифестация с требованием повышения минимального уровня заработной платы, в связи с чем будут усилены меры безопасности. А в крупных городах Колумбии планируются акции сторонников Национальной организации коренных народов, повышенные меры безопасности и ограничение движение транспорта.
В Камбодже 1-6 ноября в большинстве регионов ожидаются сложные метеоусловия в связи с прохождением тропического шторма "Матмо", ливневые дожди и сильный порывистый ветер, сообщили в министерстве.
Также ведомство предупреждает о возможности повторных подземных толчков и ограничении движения транспорта на Филиппинах после землетрясения магнитудой 6,5 баллов.
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АлжирМИД РФИндонезияКолумбияВ мире
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