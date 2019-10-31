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РИА Новости
РИА Наука

Рогозин рассказал о разработке в России многоразовой ракеты

13:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую как у компании SpaceX Илона Маска, что связано с географическими особенностями, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
"Задача реализуемая", - сказал он.
Дмитрий Рогозин
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Однако, по его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9, которая садится на плавучую платформу в океане, для России более подходящий способ возвращения ракет - по-самолетному, чтобы не ставить посадочную платформу где-нибудь в Якутии. Поэтому над крылатой ракетой сейчас работает головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках проекта "Крыло-СВ", рассказал Рогозин.
"Мы занимаемся, там, где это будет необходимо, она (многоразовость - ред.) будет", - сказал он.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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