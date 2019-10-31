Рогозин рассказал о разработке в России многоразовой ракеты

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую как у компании SpaceX Илона Маска, что связано с географическими особенностями, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

"Задача реализуемая", - сказал он.

Однако, по его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9, которая садится на плавучую платформу в океане, для России более подходящий способ возвращения ракет - по-самолетному, чтобы не ставить посадочную платформу где-нибудь в Якутии. Поэтому над крылатой ракетой сейчас работает головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках проекта "Крыло-СВ", рассказал Рогозин.