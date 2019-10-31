Косачев прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятие конгрессменами резолюции против участия России в будущих саммитах "Большой семерки" - это атака демократов на президента США Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США в четверг принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".

"Такое ощущение, что Капитолий считает себя неким "мировым правительством" и решает уже за всех в мире, кому и в чем участвовать и какие проекты реализовывать. Он активно противодействует реализации газопровода между Россией и ЕС, к которому государство с другого конца планеты, по идее, не имеет никакого отношения. А теперь вот комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию против участия России в будущих саммитах "большой семерки". То есть опять решил за всех", - написал Косачев в Facebook

По его словам, основания, как и обычно – фейковые: "Россия, мол, аннексировала Крым, а еще "продолжает подрывать демократию и права человека как дома, так и за рубежом".

Впрочем, истинную причину выдвижения очередной антироссийской резолюции озвучил на заседании комитета сам ее автор, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси Албио Сайрес, который пояснил, что внес эту резолюцию после того, как президент США выразил свое желание пригласить Владимира Путина на саммит G7 будущего года, напомнил сенатор.

"Вот и все, очередная "предвыборная" атака демократов на Трампа, и как всегда – за счет России. Конгрессмен что-то слышал про какую-то аннексию и, конечно, уверен, что русские по определению не могут не подрывать демократию и права человека, а потому ход беспроигрышный. Другое дело, что скоро это приестся и американской аудитории. Не сразу, но неизбежно", - уверен Косачев.