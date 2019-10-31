Российские миссии на МКС "ужмут", чтобы помочь американцам, заявил Рогозин

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роскосмос" пожертвует частью научной программы и сократит количество своих космонавтов в экипаже МКС, чтобы предоставить места на "Союзах" американским астронавтам, заявил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам.

Ранее, по его словам, НАСА попросило предоставить дополнительные места на "Союзах". Собственные американские корабли не успевают "обкатать" в срок.

"Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи. К сожалению, это нарушает наши планы в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС. Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам", - сказал Рогозин.