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РИА Новости
РИА Наука

Российские миссии на МКС "ужмут", чтобы помочь американцам, заявил Рогозин

13:03 31.10.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роскосмос" пожертвует частью научной программы и сократит количество своих космонавтов в экипаже МКС, чтобы предоставить места на "Союзах" американским астронавтам, заявил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам.
Ранее, по его словам, НАСА попросило предоставить дополнительные места на "Союзах". Собственные американские корабли не успевают "обкатать" в срок.
Дмитрий Рогозин
12:56РИА Новости
США получат новые космические корабли не раньше 2021 года, заявил Рогозин
"Мы постараемся им помочь, ужать наши экипажи. К сожалению, это нарушает наши планы в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС. Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам", - сказал Рогозин.
Международная космическая станция
03:03Хочу стать космонавтом
Источник: астронавт НАСА может совершить годовой полет на борту МКС
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РИА НаукаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияСША
Популярные комментарии
Они в своём уме вообще? Есть еще сомнения кто правит баллом?
31 октября, 13:43
ИИИлья Илья
1400101
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