Киев договорился об обновленном пакете проектов по сотрудничеству с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об обновленном пакете проектов и практических мер по сотрудничеству, обсудил перспективы сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей альянса.

В Киеве в четверг проходит заседание комиссии НАТО-Украина.

"Сегодня мы подбили итоги сотрудничества, оценили достигнутое и обменялись мыслями об усилении нашего взаимодействия… Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практичных мер (по сотрудничеству – ред.), обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - заявил Зеленский на совместном со Столтенбергом брифинге.

Зеленский заявил, что проинформировал Столтенберга, что Украина готова выйти на новый уровень партнерства с альянсом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.