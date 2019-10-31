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РИА Новости

Киев договорился об обновленном пакете проектов по сотрудничеству с НАТО

13:02 31.10.2019
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© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об обновленном пакете проектов и практических мер по сотрудничеству, обсудил перспективы сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей альянса.
В Киеве в четверг проходит заседание комиссии НАТО-Украина.
"Сегодня мы подбили итоги сотрудничества, оценили достигнутое и обменялись мыслями об усилении нашего взаимодействия… Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практичных мер (по сотрудничеству – ред.), обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - заявил Зеленский на совместном со Столтенбергом брифинге.
Зеленский заявил, что проинформировал Столтенберга, что Украина готова выйти на новый уровень партнерства с альянсом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский
10:59РИА Новости
Зеленский рассказал, зачем Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО
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