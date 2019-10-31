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РИА Новости

Российский посол рассказал о числе случаев браконьерства рыбаков из КНДР

12:59 31.10.2019
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© ФСБ РФ
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Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Количество случаев браконьерства северокорейских рыбаков в водах РФ пошло на спад, но ситуация остается неудовлетворительной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Судя по регулярным сводкам, которые мы получаем из представительства МИД во Владивостоке, количество нарушений пошло на спад, хотя ситуация по-прежнему остается неудовлетворительной", - заявил он.
Посол России в КНДР Александр Мацегора
12:50РИА Новости
Российский посол рассказал о ситуации с браконьерством рыбаков из КНДР
"В любом случае мы продолжим работу по наведению порядка и в итоге добьёмся своего", - добавил Мацегора.
За последние два месяца произошли четыре случая задержания браконьеров из КНДР в Приморье. Каждый раз российские власти задерживали несколько десятков браконьеров. Причем в середине сентября в исключительной экономической зоне РФ в Приморье браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия, один из корейцев также получил травмы и позднее скончался.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
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