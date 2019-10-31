Российский посол рассказал о числе случаев браконьерства рыбаков из КНДР

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Количество случаев браконьерства северокорейских рыбаков в водах РФ пошло на спад, но ситуация остается неудовлетворительной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Судя по регулярным сводкам, которые мы получаем из представительства МИД во Владивостоке, количество нарушений пошло на спад, хотя ситуация по-прежнему остается неудовлетворительной", - заявил он.
"В любом случае мы продолжим работу по наведению порядка и в итоге добьёмся своего", - добавил Мацегора.
За последние два месяца произошли четыре случая задержания браконьеров из КНДР в Приморье. Каждый раз российские власти задерживали несколько десятков браконьеров. Причем в середине сентября в исключительной экономической зоне РФ в Приморье браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия, один из корейцев также получил травмы и позднее скончался.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.