Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T12:55Z
https://ria.ru/20191031/1560433198.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156043/26/1560432694_75:239:1925:1280_1036x0_80_0_0_1332a49a907a1373013f57a32a25411f.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: Центр "Мой бизнес" в Твери — современный стандарт ведения бизнеса

12:55 31.10.2019
54
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: Центр "Мой бизнес" в Твери — современный стандарт ведения бизнеса
Руденя: Центр Мой бизнес в Твери — современный стандарт ведения бизнеса
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. В Твери открылся Центр оказания услуг "Мой бизнес", ставший единым окном предоставления госуслуг для среднего и малого бизнеса - он объединил региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Открытие Центра – часть реализации в Верхневолжье национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора области Игоря Рудени, создание таких структур позволит выполнить одну из ключевых задач – создание в регионе новых рабочих мест во внебюджетной сфере.
"Центр "Мой бизнес" - это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Мы перезагружаем всю систему поддержки бизнеса в нашей области. Сегодня Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг", - сказал Руденя на церемонии открытия Центра.
Вид на город Тверь
Вчера, 16:56Тверская область
Руденя: при реновации Твери необходимо учитывать историю города
В пресс-службе напомнили, что на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тверской области в 2019 году заложены более 423 миллионов рублей. В текущем году областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован на сумму более чем 200 миллионов рублей. За 9 месяцев 2019 года Фонд предоставил 146 займов, что на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Тверская областьТверская областьЭкономика
Рекомендуем
Вертолет на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Татарстан заинтересован расширить поставки вертолетов в Белоруссию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Экспортно ориентированные производители из Ленобласти получат господдержку
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"
Фотограф
Фотовыставка "Фармацевтическая Москва" открывается на Никитском бульваре
Автомобили на Крымском валу в Москве
Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий
Модуль солнечной батареи
Две первые солнечные электростанции запустили в Забайкалье
Города России. Казань
Татарстан и Белоруссия намерены в декабре подписать ряд соглашений
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
Минпромторг не ожидает роста цен на молочные продукты
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области
Информационное табло
Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Заседание совета министров Союзного государства может пройти в конце ноября
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Экономика Московской области показала прирост на 12,1%
Кремлевская набережная в Москве
Техническую навигацию на Москве-реке и Яузе закроют с 1 ноября
Жилые дома
Чувашия вошла в пятерку лидеров по объемам строительства жилья в Поволжье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния