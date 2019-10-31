Руденя: Центр "Мой бизнес" в Твери — современный стандарт ведения бизнеса

"Центр "Мой бизнес" - это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Мы перезагружаем всю систему поддержки бизнеса в нашей области. Сегодня Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг", - сказал Руденя на церемонии открытия Центра.

В пресс-службе напомнили, что на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тверской области в 2019 году заложены более 423 миллионов рублей. В текущем году областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован на сумму более чем 200 миллионов рублей. За 9 месяцев 2019 года Фонд предоставил 146 займов, что на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 миллионов рублей.