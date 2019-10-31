Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Видеозапись с места операции по ликвидации армией США главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади не доказывает его уничтожение, нужны более серьезные факты, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее Пентагон продемонстрировал журналистам в ходе брифинга первые видео и фото операции по ликвидации Багдади. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"На видео мы видим, что спецназ что-то окружает и потом раздается взрыв, на этом операция заканчивается. Но это видео ничего не добавляет с точки зрения доказательств гибели аль-Багдади. Единственное, что видно, — это то, что что-то где-то было", — сказал Гончаров.

По его словам, надо, чтобы эксперты подтвердили, что останки действительно принадлежат аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.