Косачев раскритиковал Facebook за зачистку аккаунтов, неугодных США

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Facebook теряет нейтральный статус, занявшись "чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство США, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев Facebook теряет нейтральный статус, занявшись "чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство США, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в соцсети

Компания Facebook ранее удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации. В Facebook также отмечают, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.

"Судя по всему, уважаемый Facebook намеревается окончательно утратить нейтральный статус, занявшись прицельной "чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США. Иначе никак не объяснить ликвидацию сразу трёх российских сетей аккаунтов, которые якобы пытались влиять на общественное мнение в африканских странах", - отметил сенатор.

Претензии к удаленным ресурсам примерно такие: в них размещали контент на тему мировых и местных политических новостей, и некоторые посты были посвящены российской политике в Африке и местным выборам, напомнил политик.

"А в некоторых сообщениях содержалась - вы не поверите! - критика французской и американской политики. А какие-то аккаунты размещали новости RT и Sputnik, что, конечно же, страшное преступление", - отметил Косачев.

По его словам, по таким критериям "нужно вычистить из российского сегмента интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров, критикующих политику наших властей".

"И это без учета случаев, когда "на страницах иносми в том же Facebook размещались прямые инструкции российской аудитории, как голосовать или ходить на митинги", - подчеркнул законодатель.

"Но тут принципиальность руководства соцсети как-то резко ослабевает: ну и правда - ведь американские и европейские СМИ за все хорошее, а российские желают только зла тем же бедным африканцам. И кто их ещё защитит от пагубного влияния, как не американские цензоры?", - добавил он.

По мнению Косачева, опять все та же попытка объяснить чьи-то провалы и успехи - на сей раз в Африке - теориями заговора и действиями блогеров.