Российский посол рассказал о ситуации с браконьерством рыбаков из КНДР

"Обидно, что незаконный промысел биоресурсов, причем в широких масштабах, да еще с использованием запрещенных орудий лова, который ведется корейскими гражданами не только в нашей экономической зоне, но зачастую и в территориальных водах при явном попустительстве некоторых государственных организаций КНДР, меняет в худшую сторону настроение жителей Приморья, хотя они издавна с большой симпатией относятся к своим соседям, живущим за Туманной рекой", - заявил он.

За последние два месяца произошли четыре случая задержания браконьеров из КНДР в Приморье. Каждый раз российские власти задерживали несколько десятков браконьеров. Причем в середине сентября в исключительной экономической зоне РФ в Приморье браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия, по крайней мере один из корейцев также получил травмы и позднее скончался.