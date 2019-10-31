Пресс-конференция об инвестиционной и промышленной политике Москвы

В ходе мероприятия будут подведены итоги работы в 2019 году в цифрах и графиках, обсуждены перспективы строительства фабрик и заводов, а также расширения промышленного производства в столичном регионе.
Как Москве удалось побить рекорд роста промышленности 10-летней давности? Какое государство покупает больше всего московских товаров? Зачем российские и иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в фабрики и заводы столицы? Какие новые проекты ожидать в рамках государственно-частного партнерства? Почему выгоднее работать на московских заводах, чем быть белым воротничком?
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Как Москве удалось побить рекорд роста промышленности 10-летней давности? Какое государство покупает больше всего московских товаров? Зачем российские и иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в фабрики и заводы столицы? Какие новые проекты ожидать в рамках государственно-частного партнерства? Почему выгоднее работать на московских заводах, чем быть белым воротничком?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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