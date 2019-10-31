Российский посол считает, что КНДР нужен позитивный сигнал со стороны США

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Позитивный сигнал США в диалоге с КНДР мог бы предотвратить нежелательное развитие событий, РФ надеется на это, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

В воскресенье председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что хорошие отношения между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном не могут быть гарантией недопущения обострения отношений между двумя странами.

"Ким Ён Чхоль об ожидающих США еще до конца текущего года неприятностях в своем заявлении говорит прямо. Он, правда, оговаривается: это случится, "если американцы будут затягивать время". Выходит, позитивный сигнал из Вашингтона может предотвратить развитие событий в нежелательном направлении. Хотелось бы, чтобы так и произошло", - заявил посол.

"Если же "новый метод" американцами предложен не будет, тогда и случится то, о чем открыто предупреждают северяне", - добавил Мацегора.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.