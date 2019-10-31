Российский посол рассказал, чем КНДР может испортить настроение США

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Кроме пусков ракет, в арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Знаете, мы очень внимательно изучаем все публичные выступления руководителя КНДР. Один из выводов, к которому пришли наши аналитики, состоит в том, что Ким Чен Ын всегда твердо держит свое слово. Поскольку он обещал не испытывать ядерное оружие и межконтинентальные ракеты до конца года, значит это абсолютно точно не произойдет", - заявил посол.