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РИА Новости

Российский посол рассказал, чем КНДР может испортить настроение США

12:44 31.10.2019
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Кроме пусков ракет, в арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
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Дипломат также выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын сдержит обещание не испытывать до конца года ядерное оружие и межконтинентальные ракеты.
"Знаете, мы очень внимательно изучаем все публичные выступления руководителя КНДР. Один из выводов, к которому пришли наши аналитики, состоит в том, что Ким Чен Ын всегда твердо держит свое слово. Поскольку он обещал не испытывать ядерное оружие и межконтинентальные ракеты до конца года, значит это абсолютно точно не произойдет", - заявил посол.
"Другое дело, что в пхеньянском арсенале есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение американцам, и не только им", - добавил Мацегора, отметив, что "не хотел бы спекулировать на тему, каким может быть этот северокорейский сюрприз".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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Александр МацегораКим Чен ЫнПхеньянКНДРСШАВ мире
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