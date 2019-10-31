НАСА запросило у "Роскосмоса" места на кораблях "Союз" в 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США запросило у "Роскосмоса" дополнительные места на кораблях "Союз" для своих астронавтов в 2020 и 2021 годах, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я получил теплое по форме и содержательное письмо Брайденстайна (глава НАСА. — Прим. ред.), в котором он ссылается на некую ситуацию, связанную с тем, что идет задержка кораблей коммерческих для доставки американских экипажей на МКС", — рассказал Рогозин.

Как объяснил руководитель "Роскосмоса", испытания американских коммерческих кораблей завершатся не ранее 2021 года, поэтому Россия пошла навстречу и будет вынуждена "ужать" свои экипажи.

"К сожалению, это нарушает наши планы в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС. Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам", — добавил он.

Кроме того, после просьбы НАСА "Роскосмос" решил выделить деньги на строительство двух дополнительных кораблей "Союз", заявил Рогозин.

Ситуация с доставкой астронавтов на МКС

Российские "Союзы" доставляют всех членов экипажей МКС с 2011 года, когда из эксплуатации вывели американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle.

На сегодня последнее приобретенное американцами место — на корабле "Союз МС-16", пуск которого запланирован на март. Оно обеспечит пребывание на станции как минимум одного астронавта до осени следующего года.

Несмотря на то что США разработали новые пилотируемые корабли (Crew Dragon и Starliner) для отправки астронавтов на станцию, их стартовые запуски неоднократно переносили.