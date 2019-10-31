В Новосибирске раскрыли заказное убийство 11-летней давности

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Заказное убийство женщины из-за квартиры, совершенное в 2007 году, раскрыли в Новосибирске следователи Следственного комитета и полицейские, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

В управлении напомнили, что в декабре 2007 в подъезде дома по улице Дачная в Новосибирске было обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области грудной клетки с повреждением сердца. Потерпевшую доставили в больницу, но она скончалась от полученного тяжелого ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о разбое и убийстве, но в 2008 году следствие приостановили, так как не удалось установить подозреваемых.

"По приостановленному уголовному делу был проведен дополнительный анализ собранных доказательств и совместно с оперативными службами принято решение повторно отработать на причастность к убийству женщины ее близкое окружение… В марте 2019-го от оперативных служб поступила информация об установлении лиц, причастных к совершению убийства женщины", - говорится в сообщении.

По данным СК, в декабре 2007 года мужчина решил завладеть квартирой, в которой проживала его родственница, и для этого решил ее убить. Исполнить преступление он попросил своего знакомого за 500 тысяч рублей, а тот в свою очередь нашел трех непосредственных исполнителей, уточнили в ведомстве.

"После подготовки к совершению преступления в утреннее время 21 декабря 2007 года четверо мужчин прибыли на адрес проживания женщины и, согласно распределенных ролей, один из мужчин (в 2016 году он умер от болезни) нанес ножом не менее двух ударов в область груди, а трое других находились на улице и следили за обстановкой", - рассказали в СК.