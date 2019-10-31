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РИА Новости
РИА Наука

Телескоп "Спитцер" заснял на краю Галактики жуткий символ Хеллоуина

12:11 31.10.2019
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© NASA / JPL-CaltechИнфракрасное изображение туманности Светильник Джека (Jack-o'-lantern), сделанное космическим телескопом НАСА Спитцер
Инфракрасное изображение туманности Светильник Джека (Jack-o'-lantern), сделанное космическим телескопом НАСА Спитцер
© NASA / JPL-Caltech
Инфракрасное изображение туманности Светильник Джека (Jack-o'-lantern), сделанное космическим телескопом НАСА Спитцер
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На инфракрасном изображении, сделанном космическим телескопом "Спитцер" во внешней части нашей галактики, обнаружена туманность, удивительно напоминающая главный символ Хеллоуина — тыкву-светильник. Фотография опубликована на сайте NASA.
Космический телескоп NASA"Спитцер" (Spitzer) в течение шестнадцати лет наблюдает космические объекты в инфракрасном диапазоне. За это время он обнаружил и заснял множество тусклых и остывших звезд, зкзопланет и туманностей, которые невозможно увидеть с помощью наземных телескопов, так как инфракрасные лучи поглощаются земной атмосферой.
При картировании внешней области Млечного пути в направлении Персея телескоп обнаружил удивительный объект — туманность, по виду напоминающую тыкву-светильник или светильник Джека — главный символ праздника Хеллоуин.
Облако газа и пыли, образующее туманность на инфракрасном снимке как бы подсвечивается изнутри массивной звездой О-типа, примерно в 15-20 раз превышающей по размеру Солнце. Астрономы так и назвали туманность — Светильник Джека (Jack-o'-lantern).
Телескоп Спитцер сделал новое изображение красивой туманности
20 августа 2015, 20:34РИА Новости
Телескоп "Спитцер" сделал новое изображение красивой туманностиТелескоп "Спитцер" предназначен для наблюдения за космическими объектами в инфракрасном диапазоне. Выведен на орбиту 25 августа 2003 года ракетой-носителем "Дельта-2".
Инфракрасное излучение, невидимое для человеческого глаза, испускают теплые объекты, поэтому его еще называют тепловым. При этом, чем выше температура объекта, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
Многоцветное фото туманности было получено при наложении инфракрасных изображений, сделанных в трех диапазонах волн. Зеленый и красный представляют свет, излучаемый в основном пылью, разогретой до разных температур. Желтые оттенки на изображении создаются наложением зеленого и красного. Синий представляет длину волны, на которой излучают звезды и некоторые очень горячие области туманности. Центральная звезда O-типа, самая горячая, появляется в виде белого пятна с красной оболочкой в центре туманности. Оранжевый цвет — результат сложения красной и зеленой длин волн. Наиболее яркими выглядят самые плотные области туманности, а разреженные создают те самые "отверстия тыквы".
Недавние исследования этого региона показали, что "отверстия" в "тыкве"-туманности могли образоваться в результате мощных потоков излучения звезды, выдавивших пыль и газ за пределы небулярного облака.
Условия на окраинах Млечного Пути отличаются от внутренних областей галактики. Межзвездные облака газа и пыли там холоднее и распределены более редко, чем вблизи центра. Ниже там и скорость звездообразования. Звездообразующие облака во внешних областях содержат меньшее количество тяжелых химических элементов, а также углерода и кислорода — элементов, необходимых для жизни.
Телескоп Спитцер может быть передан в руки частников
2 ноября 2017, 13:26РИА Новости
НАСА может отдать телескоп "Спитцер" в частные руки
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