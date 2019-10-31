В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Свыше 850 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 864 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 185 человек (женщин – 55, детей – 95), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 679 человек (женщин – 204, детей – 346)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся один сириец.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 18 взрывоопасных предметов.

Добавляется, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, детский сад и хлебопекарня.