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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

12:09 31.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Свыше 850 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 864 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 185 человек (женщин – 55, детей – 95), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 679 человек (женщин – 204, детей – 346)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся один сириец.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 18 взрывоопасных предметов.
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Добавляется, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, детский сад и хлебопекарня.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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