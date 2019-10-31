Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T12:07Z
https://ria.ru/20191031/1560431048.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103095/84/1030958438_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_fa5acab842d35740ba0c4df44aeb73e4.jpg
РИА Новости
Чувашская Республика

В Янтиковском районе Чувашии открылись два новых ФАПа

12:07 31.10.2019
7
© Fotolia / oneblink1Беременная женщина на осмотре у акушера
Беременная женщина на осмотре у акушера
© Fotolia / oneblink1
ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в деревнях Кичкеево и Уразкасы Янтиковского района Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Новые ФАПы укомплектованы необходимым оборудованием, там работают квалифицированные медицинские кадры, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям. Теперь у жителей села появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе отмечали, что восемь новых мобильных ФАПов поступили в Чувашию в рамках национального проекта "Здравоохранение". На закупку ФАПов было направлено свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета. Всего в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в этом году в республику поступит 18 мобильных медицинских комплексов. Медосмотры дополнительно пройдут 33 тысячи сельских жителей в населенных пунктах с численностью до ста человек.
По данным пресс-службы, в настоящее время в республике задействованы передвижной центр здоровья и 13 мобильных ФАПов, в прошлом году на средства федерального бюджета были закуплены пять мобильных ФАПов и один маммограф. В 2018 году медосмотры на всех выездных мобильных комплексах Чувашии прошли около 50 тысяч человек.
Города России. Чебоксары
Вчера, 23:29Чувашская Республика
В Чувашии пройдет фестиваль национальных культур и акция "Ночь искусств"
Как отмечал ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, модернизация учреждений здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи в районах республики ведется последовательно на протяжении нескольких лет. С 2013 по 2018 год в Чувашии построены 179 современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). До конца текущего года в Чувашии планировалось открыть еще 26 ФАПов.
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
Рекомендуем
Жилые дома
Чувашия вошла в пятерку лидеров по объемам строительства жилья в Поволжье
Комбикорм
Власти Чувашии поддержат модернизацию завода по производству комбикормов
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На строительство и ремонт дорог в Чувашии направят не менее 23 млрд рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 15,6%
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова отметила нехватку госклиник по лечению наркозависимости
Фотограф
Фотовыставка "Фармацевтическая Москва" открывается на Никитском бульваре
Лос-Анджелес, США
Фильм чувашского режиссера Алекса Плата победил на кинофестивале в США
Города мира. Страсбург
Ленобласть презентовала в Страсбурге "Путь Петра Первого"
Участники экозабега в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
В Коктебеле объявили девиз Недели музыки-2020
Рейхстаг
Российский генконсул в Германии надеется на улучшения отношений с Берлином
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала, сколько женщин работает в российском МИД
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
В России показали эффективность уничтожения опасных радиоактивных отходов
Работа ветеринарной станции
Около 440 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2019 году
Проверка соблюдения правил оборота лекарственных наркотических средств в фармацевтическом учреждении
В Госдуме призвали упростить отчетность врачей за наркотические препараты
Качество работы медицинских учреждений можно будет оценить
Минздрав Якутии опроверг данные о сокращении врачей в республике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния