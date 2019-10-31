В Янтиковском районе Чувашии открылись два новых ФАПа

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в деревнях Кичкеево и Уразкасы Янтиковского района Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Новые ФАПы укомплектованы необходимым оборудованием, там работают квалифицированные медицинские кадры, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям. Теперь у жителей села появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе отмечали, что восемь новых мобильных ФАПов поступили в Чувашию в рамках национального проекта "Здравоохранение". На закупку ФАПов было направлено свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета. Всего в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в этом году в республику поступит 18 мобильных медицинских комплексов. Медосмотры дополнительно пройдут 33 тысячи сельских жителей в населенных пунктах с численностью до ста человек.

По данным пресс-службы, в настоящее время в республике задействованы передвижной центр здоровья и 13 мобильных ФАПов, в прошлом году на средства федерального бюджета были закуплены пять мобильных ФАПов и один маммограф. В 2018 году медосмотры на всех выездных мобильных комплексах Чувашии прошли около 50 тысяч человек.