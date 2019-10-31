Эмилия Кларк рассказала, кто оставил стакан с кофе в кадре "Игры престолов"

"На вечеринке перед церемонией вручения наград "Эмми" актер Конлет Хилл (лорд Варис) отвел меня в сторону и произнес: "Эмилия, мне нужно кое-что тебе рассказать, любимая. Это был мой кофе". Это был стаканчик Конлета. Он так сказал", — поделилась актриса.