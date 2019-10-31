Эмилия Кларк рассказала, кто оставил стакан с кофе в кадре "Игры престолов"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Эмилия Кларк в телешоу Джимми Фэллона рассказала, как появился кофейный стакан в кадре "Игры престолов", сообщает Entertainment Weekly.
"На вечеринке перед церемонией вручения наград "Эмми" актер Конлет Хилл (лорд Варис) отвел меня в сторону и произнес: "Эмилия, мне нужно кое-что тебе рассказать, любимая. Это был мой кофе". Это был стаканчик Конлета. Он так сказал", — поделилась актриса.
Она уточнила, что не может быть до конца уверена в словах Конлета, поскольку он в тот момент был нетрезв.
Кофейный стакан появился в кадре четвертого эпизода финального сезона сериала. Он стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк — Дейенерис Таргариен, и считалось, что именно она его оставила. По крайней мере, такую версию ранее выдвинула Софи Тернер в эфире того же телешоу.