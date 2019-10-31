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РИА Новости

В Нигерии разрешили возобновить работу двум гуманитарным организациям

11:28 31.10.2019
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© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Нигерии разрешили двум гуманитарным неправительственным организациям, обвиненным в связях с радикальной группировкой "Боко Харам", возобновить работу на северо-востоке страны.
В сентябре нигерийская армия обвинила международную гуманитарную организацию "Действие против голода" (Action against Hunger) в пособничестве боевикам радикальной группировки "Боко Харам" и объявило ее персоной нон грата. Офисы организации в штате Борно на северо-востоке Нигерии и в городе Даматуру в штате Йобе были закрыты. Позже гуманитарная организация "Корпус милосердия" (Mercy Corps) заявила о приостановлении своих программ в Нигерии после того, как ее офисы в стране также были закрыты нигерийскими военными.
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"Приостановка работы двух международных гуманитарных организаций, а именно "Действие против голода" и "Корпус милосердия", временно отменена", - заявила в ходе пресс-конференции министр по гуманитарным вопросам Нигерии Садия Умар Фарук.
Министр подчеркнула, что правительство Нигерии принимает все возможные меры для борьбы с терроризмом и прекращения конфликта на северо-востоке страны.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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