Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T11:34Z
https://ria.ru/20191031/1560429059.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156005/17/1560051764_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cab5c40d451a5204d1bbb3bfbf9c4b24.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ сообщил о разработке изменений в законодательство

11:19 31.10.2019 (обновлено: 11:34 31.10.2019)
146
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о разработке изменений в законодательство, которые позволили бы общественности принимать участие в разработке важнейших для страны решений.
"Лучшая форма контроля – участие в подготовке, принятии и реализации национальных решений", - заявил Фадеев на пленарном заседании форума "Сообщество", напомнив, что главный тезис этого года – "от контроля к участию".
Валерий Фадеев
10:20РИА Новости
Фадеев сообщил, что состав комиссий СПЧ будет корректироваться
Он привел в пример несколько резонансных историй, в том числе с проектом строительства храма в Екатеринбурге, отметив, что в таких ситуациях часто возникает социальное напряжение, которое иногда выливается в политическое.
"Неправильно, когда бюрократия принимает решение, а потом пытается его продавить. Неправильно, когда общественные слушания превращаются в профанацию. Мы готовим изменения в соответствующие законы, для того чтобы вот эту идею реализовать - "от контроля к участию". Подготовка важнейших решений должна проходить с участием представителей общественности", - добавил Фадеев.
Он также выступил за тесное сотрудничество СПЧ с Общественной палатой РФ.
"Сегодня развитие гражданского общества – главный очаг развития нашей страны. И он не затихает. Я благодарю всех коллег за те два с лишним года работы (в Общественной палате РФ). Я уверен, что эта работа не прервется. И я считаю, что СПЧ должен как можно теснее работать с Общественной палатой Российской Федерации и с общественными палатами регионов. И мы будем налаживать связь между этими двумя институтами", - сказал глава СПЧ.
Возглавлявший ОП РФ Фадеев был назначен главой СПЧ на прошлой неделе, сменив на этом посту Михаила Федотова, отправленного в отставку. Изменения в состав СПЧ внес президент РФ Владимир Путин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
23 октября, 13:27РИА Новости
Матвиенко не ожидает кардинальных изменений в работе СПЧ
100000
Обсудить 0
Новости - Религия и мировоззрениерелигияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Валерий Фадеев
Фадеев сообщил, что состав комиссий СПЧ будет корректироваться
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин отметил активную гражданскую позицию участников форума "Сообщество"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт оценил резолюцию конгресса США против включения России в G7
Студентка-первокурсница на Васильевском спуске в Москве
В Общественной палате назвали главные ценности россиян
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин
Семейная пара с ребенком
В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"
Елена Тополева-Солдунова
В ОП предложили разработать систему цифровизации отчетности НКО
Храм Хор-Вирап в Армении
Армянская церковь приветствует решение конгресса США признать геноцид армян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Цифровые знания нужно формировать со школьной скамьи, заявил Медведев
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Роскосмос разработает новую госпрограмму на 2021-2030 годы
Школьник за компьютером
Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах
Трасса
Власти Колымы объяснили ненормативное состояние дорог
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал о разработке в России многоразовой ракеты
Зал судебных заседаний
В Челябинске адвоката арестовали по делу о насилии над школьницей
Парусное дефиле барка Крузенштерн на Балтийском море
На парусниках "Крузенштерн" и "Седов" начались масштабные ремонтные работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
Лента новостейМолния