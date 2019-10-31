Глава СПЧ сообщил о разработке изменений в законодательство

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Новый глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о разработке изменений в законодательство, которые позволили бы общественности принимать участие в разработке важнейших для страны решений.

"Лучшая форма контроля – участие в подготовке, принятии и реализации национальных решений", - заявил Фадеев на пленарном заседании форума "Сообщество", напомнив, что главный тезис этого года – "от контроля к участию".

Он привел в пример несколько резонансных историй, в том числе с проектом строительства храма в Екатеринбурге, отметив, что в таких ситуациях часто возникает социальное напряжение, которое иногда выливается в политическое.

"Неправильно, когда бюрократия принимает решение, а потом пытается его продавить. Неправильно, когда общественные слушания превращаются в профанацию. Мы готовим изменения в соответствующие законы, для того чтобы вот эту идею реализовать - "от контроля к участию". Подготовка важнейших решений должна проходить с участием представителей общественности", - добавил Фадеев.

Он также выступил за тесное сотрудничество СПЧ с Общественной палатой РФ.

"Сегодня развитие гражданского общества – главный очаг развития нашей страны. И он не затихает. Я благодарю всех коллег за те два с лишним года работы (в Общественной палате РФ). Я уверен, что эта работа не прервется. И я считаю, что СПЧ должен как можно теснее работать с Общественной палатой Российской Федерации и с общественными палатами регионов. И мы будем налаживать связь между этими двумя институтами", - сказал глава СПЧ.