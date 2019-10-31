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РИА Новости
Школа волонтера

Ведущие специалисты отметили вклад волонтеров в систему здравоохранения

10:39 31.10.2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Ведущие специалисты отметили вклад волонтеров в систему здравоохранения
Ведущие специалисты отметили вклад волонтеров в систему здравоохранения
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Вклад активистов ВОД "Волонтеры-медики" в борьбу с йододефицитными заболеваниями оценила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России – директор института клинической эндокринологии Галина Мельниченко. Об этом она заявила 30 октября в рамках Международного форума волонтеров-медиков – 2019 (МФВМ) в Иванове.
"У меня есть долг перед волонтерами. Мы работаем с ними два года, и только когда к движению по борьбе с заболеваниями, обусловленными йододефицитом, подключились волонтеры, дело сдвинулось с мертвой точки. Ребята помогли нам в информационной и профилактической работе и обратили внимание общества на необходимость принятия закона о профилактике йододефицита. Если он будет принят, во многом это станет заслугой волонтеров-медиков", – отметила Мельниченко.
Также вклад добровольцев в выстраивание эффективной профилактической работы подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ ПМ Минздрава России Любовь Дроздова.
"Правильно и понятно донести информацию до каждого, будь то ребенок или пожилой человек, – в этом вопросе сотрудничество волонтеров со специалистами медицинской профилактики очень важно. Говорить о ЗОЖ должны не только врачи, но и сами адепты ЗОЖ, чтобы суметь вызвать у человека внутреннюю мотивацию. Добровольцы вносят потрясающий вклад. Я в восторге от работы волонтеров-медиков с молодежью", – подчеркнула Дроздова в ходе панельной дискуссии "Программы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний в Европейском регионе".
Также заместитель директора Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Виктория Мадьянова отметила, что в процессе добровольческой деятельности нарабатывается уникальный потенциал и приобретаются навыки, которые позволяют волонтерам в будущем становиться достойными руководителями в системе здравоохранения.
"Мы очень плотно работаем с волонтерами-медиками и с радостью принимаем их на обучение в ординатуру и аспирантуру, – рассказала она. – Добровольцы являются теми лидерами, которые способны развивать, улучшать качество и доступность медицинской помощи. Волонтеры-медики становятся классными специалистами в области общественного здоровья, теми, кто занимается научными исследованиями, анализом, разработкой мер по улучшению здоровья населения", – заявила она на панельной дискуссии "Общественное здоровье: вызовы времени" МФВМ.
Международный форум волонтеров-медиков в Иванове продлится до 1 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для участников также запланировано множество практических модулей, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерских сообществ для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.
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Школа волонтераМедицинское волонтерство - Школа волонтераВолонтерыИваново
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