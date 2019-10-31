В США частично приостановили использование беспилотников, сделанных в Китае

"Министр (внутренних дел Дэвид) Бернхардт проводит пересмотр министерской программы беспилотников. Министр постановил, чтобы до тех пор, пока пересмотр не будет завершен, эксплуатация всех беспилотников, произведенных в Китае или изготовленных с применением китайских компонентов, была приостановлена, за исключением их применения при чрезвычайных обстоятельствах, например, для борьбы с природными пожарами, в поисково-спасательных операциях или при стихийных бедствиях, которые могут угрожать жизни людей или имуществу", - заявила изданию представитель министерства Мелисса Браун.