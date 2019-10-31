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РИА Новости

В США частично приостановили использование беспилотников, сделанных в Китае

10:34 31.10.2019 (обновлено: 10:35 31.10.2019)
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел США частично приостановило использование беспилотных летательных аппаратов, находящихся в распоряжении ведомства, которые были произведены в КНР или с применением изготовленных в Китае деталей, сообщает издание Verge со ссылкой на официального представителя министерства.
"Министр (внутренних дел Дэвид) Бернхардт проводит пересмотр министерской программы беспилотников. Министр постановил, чтобы до тех пор, пока пересмотр не будет завершен, эксплуатация всех беспилотников, произведенных в Китае или изготовленных с применением китайских компонентов, была приостановлена, за исключением их применения при чрезвычайных обстоятельствах, например, для борьбы с природными пожарами, в поисково-спасательных операциях или при стихийных бедствиях, которые могут угрожать жизни людей или имуществу", - заявила изданию представитель министерства Мелисса Браун.
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Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, всего в распоряжении министерства находятся 800 беспилотников, произведенных в КНР или с применением китайских деталей. Аппараты используются для борьбы с пожарами, исследований, касающихся эрозии, наблюдениями за исчезающими видами животных и осмотра плотин.
Издание подчеркивает, что американские чиновники опасаются, что зависимость США от китайских летательных аппаратов может поставить под угрозу "важную инфраструктуру". По данным газеты, они "обеспокоены тем, что беспилотники могут отправлять информацию обратно китайскому правительству или хакерам в других местах, которую те могут применить для кибератак или других правонарушений".
Марк Эспер
24 октября, 12:44РИА Новости
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