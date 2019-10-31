Власти Колымы объяснили ненормативное состояние дорог

"Ранее показатель нормативности дорог Магаданской области был установлен на уровне 70%, что отражено и в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По факту этот показатель не превышает 20,3%, что подтвердила приборно-инструментальная диагностика… Мобильная лаборатория провела глубокую диагностику 1164 километров муниципальных трасс Колымы. Общее состояние дорог в регионе связано с острой нехваткой финансирования из федерального бюджета и дефицитом регионального дорожного фонда, объём которого ежегодно составляет около 800 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.