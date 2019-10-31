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РИА Новости

Власти Колымы объяснили ненормативное состояние дорог

10:30 31.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТрасса
Трасса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Трасса. Архивное фото
МАГАДАН, 31 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Ненормативное состояние дорог Магаданской области объясняется нехваткой финансирования, при этом долгое время на Колыме предпочитали замалчивать проблему, предоставляя недостоверные сведения о состоянии трасс, прокомментировал РИА Новости представитель правительства региона низкий дорожный рейтинг Колымы.
Ранее RT, ссылаясь на данные Росстата, сообщил, что в 2018 году меньше всего соответствовали нормативным требованиям автодороги в Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской (17%) областях.
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"Ранее показатель нормативности дорог Магаданской области был установлен на уровне 70%, что отражено и в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По факту этот показатель не превышает 20,3%, что подтвердила приборно-инструментальная диагностика… Мобильная лаборатория провела глубокую диагностику 1164 километров муниципальных трасс Колымы. Общее состояние дорог в регионе связано с острой нехваткой финансирования из федерального бюджета и дефицитом регионального дорожного фонда, объём которого ежегодно составляет около 800 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что региональный минтранс сформировал программу дорожных работ до 2024 года по приведению региональных дорог в нормативное состояние.
Минтранс региона совместно с филиалом Упрдор "Вилюй" составили программу работ по федеральной трассе Р-504 "Колыма" стоимостью 82 миллиарда рублей. Предложения направили президенту страны. По итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в сентябре во Владивостоке, глава государства поручил до 1 марта 2020 года правительству РФ совместно с правительствами Магаданской области и Якутии представить предложения по установлению устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью.
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