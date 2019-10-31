"Роснано" обсуждает с саудовскими партнерами проекты по нанотехнологиями

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано" ведет переговоры с саудовскими партнерами по их участию в проектах по нанотехнологиям, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Мы ведем переговоры с арабскими партнерами, но, к сожалению, пока не можем рассказывать подробности. Переговоры очень интересные, но на стадии обсуждения мы не можем делиться информацией", - сказал он.

Отвечая на вопрос, в какой сфере ведутся переговоры, Чубайс сказал: "Нанотехнологии, конечно".

По его словам, европейские страны и США на сегодняшний закрыты для инвестиций в Россию, кроме отдельных случаев.

"Исключение совсем особое, в том числе, в сфере возобновляемой энергетики. Мы активно работаем с финской компанией Fortum. Авторитетнейшая энергокомпания, одна из крупнейших в Европе в секторе электроэнергетики, теперь активно работает с нами в создании возобновляемой энергетики в России. Из Западной Европы мы тесно сотрудничаем с датской Vestas, это компания № 1 по производству оборудования для ветроэнергетики в мире. Это наш технологический партнер по локализации производств ветроустановок в России", - напомнил он.