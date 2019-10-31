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РИА Новости

"Роснано" обсуждает с саудовскими партнерами проекты по нанотехнологиями

10:22 31.10.2019 (обновлено: 11:09 31.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание офиса "Роснано" в Москве
Здание офиса Роснано в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание офиса "Роснано" в Москве
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано" ведет переговоры с саудовскими партнерами по их участию в проектах по нанотехнологиям, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Мы ведем переговоры с арабскими партнерами, но, к сожалению, пока не можем рассказывать подробности. Переговоры очень интересные, но на стадии обсуждения мы не можем делиться информацией", - сказал он.
Отвечая на вопрос, в какой сфере ведутся переговоры, Чубайс сказал: "Нанотехнологии, конечно".
По его словам, европейские страны и США на сегодняшний закрыты для инвестиций в Россию, кроме отдельных случаев.
"Исключение совсем особое, в том числе, в сфере возобновляемой энергетики. Мы активно работаем с финской компанией Fortum. Авторитетнейшая энергокомпания, одна из крупнейших в Европе в секторе электроэнергетики, теперь активно работает с нами в создании возобновляемой энергетики в России. Из Западной Европы мы тесно сотрудничаем с датской Vestas, это компания № 1 по производству оборудования для ветроэнергетики в мире. Это наш технологический партнер по локализации производств ветроустановок в России", - напомнил он.
"Мы можем похвастаться тем, что у нас есть такие технологические партнерства с западными компаниями, но финансовых партнеров, которые просто бы вкладывали деньги в Россию, в том числе, в наши инвестпроекты, ни из Европы, ни из Соединенных Штатов сегодня практически не существует. Именно поэтому мы начинаем активно работать с арабским регионом, в том числе с Саудовской Аравией. Мы работаем и с другими странами арабского региона, но я не готов раскрывать детали, пока мы не вышли на результат", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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РоснаноАнатолий ЧубайсСаудовская АравияРоссияТехнологииЭкономика
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