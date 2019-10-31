"Роснано" планирует открыть два инвестфонда до конца 2019 года

Отвечая на вопрос, рассматривает ли компания возможность создания новых инвестиционных фондов, он ответил: "Да, планируем. И планируем всерьез. Но сейчас чуть-чуть рано об этом говорить. Думаю, что месяца через 2–2,5 мы скажем о новых фондах, которые мы планируем создать".