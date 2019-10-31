"Роснано" планирует открыть два инвестфонда до конца 2019 года

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Роснано" планирует открыть до конца 2019 года два новых инвестфонда, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли компания возможность создания новых инвестиционных фондов, он ответил: "Да, планируем. И планируем всерьез. Но сейчас чуть-чуть рано об этом говорить. Думаю, что месяца через 2–2,5 мы скажем о новых фондах, которые мы планируем создать".
"Думаю, что до конца года мы, наверное, откроем еще два новых фонда", - добавил Чубайс.
В настоящее время в портфель "Роснано" входят семь инвестиционных фондов: венчурный фонд CIRTech, "Российско-китайский фонд роста", Европейский фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema SICAR, "Роснано-Синтез", "Фонд развития ветроэнергетики", "Первый экологический фонд" и "Дальневосточный фонд высоких технологий".