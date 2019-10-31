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РИА Новости

Минздрав изменит порядок определения цены контракта по закупке лекарств

10:08 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапсулы
Капсулы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Капсулы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести изменения в порядок определения начальной (максимальной) цены контракта при закупках лекарств для решения проблем с несостоявшимися аукционами по закупкам препаратов, сообщается на сайте правительства РФ.
"Минздраву России обеспечить внесение изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждённый приказом Минздрава России от 26 октября 2017 года №871н, направленных на решение проблемы несостоявшихся аукционов при осуществлении таких закупок", - говорится в сообщении.
О результатах должно быть доложено до 5 декабря 2019 года, уточняется в документе.
Ранее Минздрав признавал, что в 2019 году были сорваны некоторые госзакупки лекарств, чтобы не допустить дефицита препаратов были приняты определенные меры, в том числе проведены переговоры с производителями и поставщиками лекарств.
Лекарства
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Дмитрий МедведевМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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