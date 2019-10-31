Колонна МЧС России доставила в Донецк более 340 тонн детского питания

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк более 340 тонн детского питания, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 24 октября.
"В ДНР прибыл 89 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 38400 штук. Общий вес груза составил более 344 тонн", сказал журналистам представитель МЧС ДНР.
На данный момент началась разгрузка гуманитарной помощи.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 88 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.