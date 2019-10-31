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РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

09:01 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой из России
Гуманитарный конвой из России
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 89-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
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МЧС готовит к отправке в Донбасс колонну с гуманитарной помощью
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск более 129,6 тонны наборов детского питания.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Гуманитарный конвой МЧС России в Донецке
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В ДНР ожидают прибытия в Донецк колонны МЧС с гуманитарной помощью
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Луганская Народная РеспубликаМЧС РФЛуганскВ мире
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