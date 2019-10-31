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РИА Новости

В Иркутске задержали третьего фигуранта дела о драке у рынка в Новосибирске

08:51 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Полицейские задержали третьего подозреваемого в вымогательстве денег у торговцев, что стало причиной массовой драки со стрельбой из травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
Как сообщалось ранее, днем 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка Хилокский произошел "конфликт между двумя группами граждан". К врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "хулиганство" и "вымогательство". Как отмечал МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.
Позже полицейские установили, что конфликт произошел между рыночными торговцами и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли. В главке МВД отмечали, что задержан предполагаемый организатор "группы вымогателей" – 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, директор компании "Тамерлан" Абдирашид Ахмедов а также его 29-летний сообщник. Оба позже были арестованы. В день конфликта в одном из популярных городских пабликов соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором очевидец называет причиной конфликта "вооруженную группировку Тамерлана", которая якобы уже несколько лет "людей давит, грабит".
"При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, была получена оперативная информация о том, что один из них, ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области. Следственно-оперативная группа ГУМВД России по Новосибирской области незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября … фигурант, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан на железнодорожном вокзале", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, мужчина, пытаясь избежать уголовного преследования, собирался покинуть Иркутск и уехать в Забайкальский край. Задержанному предъявили обвинение в хулиганстве и вымогательстве. Свердловский районный суд Иркутска по ходатайству следователя арестовал его.
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МВД РФНовосибирская областьИркутскПроисшествия
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