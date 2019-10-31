Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T08:07Z
https://ria.ru/20191031/1560423468.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151775/80/1517758062_0:102:1280:822_1036x0_80_0_0_ff5c1749f7b17827e3b8b12eb87452b3.jpg
РИА Новости

Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке

08:07 31.10.2019
215
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roostingЛетучие мыши во время спячки
Летучие мыши во время спячки
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roosting
Летучие мыши во время спячки . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Центр помощи Московского зоопарка принял на зимнюю передержку 25 летучих мышей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка вновь начал принимать летучих мышей. Он открывается уже третий год подряд. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 особей", - говорится в сообщении.
Самка балийского скворца в Московском зоопарке
25 октября, 18:10Туризм
В Московском зоопарке появились уникальные балийские скворцы
Реабилитационный центр для летучих мышей в Московском зоопарке работает с 2017 года. За это время удалось спасти более 300 краснокнижных мышей: двухцветных кожанов, рыжих вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов. Специалисты зоосада обследуют каждую летучую мышь, проверяют на наличие травм и проблем со здоровьем, а в случае необходимости выкармливают животное. После их помещают в специальный бокс, который ставят в холодильную камеру, где поддерживается оптимальная температура.
"Задача центра состоит в том, чтобы сохранить естественную популяцию рукокрылых Москвы. Нередко летучая мышь может пострадать или даже погибнуть, если выберет не подходящее для зимней спячки место. Когда зверьки не успевают накопить достаточно жировых запасов за лето, они рискуют не перенести зиму, проснуться раньше назначенного времени и умереть от недостатка корма", - цитирует сайт генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
По ее словам, каждый может спасти летучую мышь, которая оказалась в беде, передав зверька под опеку зоологов в центр помощи. Обратно на волю мышей выпустят в мае.
Согласно сообщению, сейчас из 25 зверьков, поступивших в центр, 10 уже заснули в холодильной камере. Остальные набирают недостающий вес для благополучной спячки.
Добавляется, что в этом году в центре зимует поздний кожан, которого впервые обнаружили в столичном регионе, хотя обычно они обитают на юге европейской части России, в Оренбургской области, на Кавказе и в Поволжье.
Новорожденный детеныш гигантского муравьеда в Калининградском зоопарке
23 октября, 10:25РИА Новости
Детеныша гигантского муравьеда в зоопарке Калининграда назвали Мурашкой
800000
Обсудить 0
Московский зоопаркМоскваОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Кадр из сериала Сваты
Федор Добронравов рассказал подробности о новом сезоне "Сватов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
Лента новостейМолния