Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Центр помощи Московского зоопарка принял на зимнюю передержку 25 летучих мышей, сообщается Центр помощи Московского зоопарка принял на зимнюю передержку 25 летучих мышей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка вновь начал принимать летучих мышей. Он открывается уже третий год подряд. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 особей", - говорится в сообщении.

Реабилитационный центр для летучих мышей в Московском зоопарке работает с 2017 года. За это время удалось спасти более 300 краснокнижных мышей: двухцветных кожанов, рыжих вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов. Специалисты зоосада обследуют каждую летучую мышь, проверяют на наличие травм и проблем со здоровьем, а в случае необходимости выкармливают животное. После их помещают в специальный бокс, который ставят в холодильную камеру, где поддерживается оптимальная температура.

"Задача центра состоит в том, чтобы сохранить естественную популяцию рукокрылых Москвы. Нередко летучая мышь может пострадать или даже погибнуть, если выберет не подходящее для зимней спячки место. Когда зверьки не успевают накопить достаточно жировых запасов за лето, они рискуют не перенести зиму, проснуться раньше назначенного времени и умереть от недостатка корма", - цитирует сайт генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, каждый может спасти летучую мышь, которая оказалась в беде, передав зверька под опеку зоологов в центр помощи. Обратно на волю мышей выпустят в мае.

Согласно сообщению, сейчас из 25 зверьков, поступивших в центр, 10 уже заснули в холодильной камере. Остальные набирают недостающий вес для благополучной спячки.