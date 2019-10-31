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РИА Новости

Эксперты назвали объемы экспорта косаток, белух и моржей за шесть лет

03:04 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи
Белухи
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объем легального экспорта косаток, белух и моржей с 2012 по 2018 годы составил 24,3 миллиона долларов, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".
Как уточняют авторы, Россия является единственным экспортером косаток, белух и моржей из природы для нужд океанариумов, преимущественно Китая. Белух и моржей также поставляют в океанариумы Кореи, Японии и Украины. В 2018 году экспорт крупной партии белух и косаток из Приморья был приостановлен в связи с огромным общественным резонансом.
"Общая декларируемая стоимость экспортированных косаток, белух и моржей за период 2012-2018 гг. составила 24 297 310 $ . Наибольшее количество экспортированных животных за период 2012-2018 гг. представляют белухи (72%), в меньших объемах экспортируются моржи (22%) и косатки (6%)", - говорится в докладе.
Как уточняется в документе, стоимость одной косатки согласно декларации может доходить до 1,35 миллиона долларов. Однако, по мнению экспертов, эта цифра занижена, так как стоимость косатки может достигать 6 миллионов долларов.
По данным, приводимым WWF, стоимость белухи колеблется от 25 до 50 тысяч долларов США, тихоокеанского моржа - от 12 до 40 тысяч долларов США.
Специалисты отмечают, что "не только величина изъятия белух, но и высокая смертность при отлове, транспортировке и передержке, строгий возрастной ценз отловленных белух, предпочтения заказчиков по полу, а также вероятный высокий уровень беспокойства локальной группировки вызывают обеспокоенность".
Белуха
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