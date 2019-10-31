Эксперты назвали объемы экспорта косаток, белух и моржей за шесть лет

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объем легального экспорта косаток, белух и моржей с 2012 по 2018 годы составил 24,3 миллиона долларов, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".

Как уточняют авторы, Россия является единственным экспортером косаток, белух и моржей из природы для нужд океанариумов, преимущественно Китая. Белух и моржей также поставляют в океанариумы Кореи, Японии и Украины. В 2018 году экспорт крупной партии белух и косаток из Приморья был приостановлен в связи с огромным общественным резонансом.

"Общая декларируемая стоимость экспортированных косаток, белух и моржей за период 2012-2018 гг. составила 24 297 310 $ . Наибольшее количество экспортированных животных за период 2012-2018 гг. представляют белухи (72%), в меньших объемах экспортируются моржи (22%) и косатки (6%)", - говорится в докладе.

Как уточняется в документе, стоимость одной косатки согласно декларации может доходить до 1,35 миллиона долларов. Однако, по мнению экспертов, эта цифра занижена, так как стоимость косатки может достигать 6 миллионов долларов.

По данным, приводимым WWF, стоимость белухи колеблется от 25 до 50 тысяч долларов США, тихоокеанского моржа - от 12 до 40 тысяч долларов США.