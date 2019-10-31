В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.

"В поселке Нижний Саянтуй на улице Леонида Потапова горит кровля по всей площади административного двухэтажного здания. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, размер горящего здания 50 на 40 метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 43 человека и 16 единиц техники.