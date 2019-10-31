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РИА Новости
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Первый пуск ракеты "Союз-2" с экипажем МКС состоится в апреле

02:41 31.10.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", которая доставит новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), состоится в апреле, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте НАСА.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" к МКС могут перенести с 20 марта на 9 апреля.
"Астронавт НАСА Крис Кэссиди вернется на Международную космическую станцию в следующем апреле", - говорится в сообщении управления.
Вместе с российскими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным он расскажет о новой миссии на пресс-конференции, которая пройдет 7 ноября в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Для Кэссиди это будет третьим полетом в космос, для россиян – первым.
В 2002-2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления, эксплуатация которых сейчас завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного "Союза" на ракете "Союз-2.1а" с российской системой управления.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
С 2004 года были проведены 35 пусков ракет "Союз-2.1а" с космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный" с автоматическими космическими аппаратами, грузовыми кораблями "Прогресс" и беспилотным кораблем "Союз".
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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