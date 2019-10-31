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РИА Новости

Пригожин объяснил повышенные гонорары артистов в праздники

02:28 31.10.2019 (обновлено: 11:22 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие артисты работают во время праздников, тем самым лишая себя возможности отметить их, поэтому повышенные гонорары абсолютно справедливы. Такое мнение выразил в интервью порталу Ura.ru продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, в новогодние праздники у артистов бывают двойные и даже тройные гонорары.
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"Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника", — отметил продюсер.
Он добавил, что заработанные деньги тратятся в первую очередь на развитие музыкантов. "Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как "Ленинград", Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги", — пояснил продюсер.
В рыночных условиях каждый артист имеет право назначать гонорар по своему усмотрению, заключил он.
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