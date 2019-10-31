Пригожин объяснил повышенные гонорары артистов в праздники

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие артисты работают во время праздников, тем самым лишая себя возможности отметить их, поэтому повышенные гонорары абсолютно справедливы. Такое мнение выразил в интервью порталу Многие артисты работают во время праздников, тем самым лишая себя возможности отметить их, поэтому повышенные гонорары абсолютно справедливы. Такое мнение выразил в интервью порталу Ura.ru продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, в новогодние праздники у артистов бывают двойные и даже тройные гонорары.

"Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника", — отметил продюсер.

Он добавил, что заработанные деньги тратятся в первую очередь на развитие музыкантов. "Мы все время считаем доходы, но не считаем расходы. Не учитываем, что артисты такого калибра, как "Ленинград", Лепс, Валерия и другие, не сидят на дотации государства. Они развиваются и инвестируют эти деньги", — пояснил продюсер.