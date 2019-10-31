Суд в Марокко приговорил к казни еще одного обвиняемого в убийстве туристок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Марокко приговорил к смертной казни четвертого обвиняемого в убийстве двоих скандинавских туристок, сообщает местный телеканал 2M.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к казни троих обвиняемых в убийстве двоих скандинавских туристок.

По сообщению телеканала, уголовный суд города Сале вынес смертный приговор обвиняемому, который был ранее приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, суд оставил в силе первоначальный приговор 22 обвиняемым по делу и ужесточил срок наказания еще одному обвиняемому с 15 до 20 лет.

Отмечается, что уголовный суд оставил в силе смертный приговор трем главным обвиняемым по данному делу – Абдессамаду Эджуду, Юнису Уазияду и Рашиду Афатти.

В прошлом году обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой вершины Марокко. По делу об убийстве были арестованы четыре человека. Затем спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток.