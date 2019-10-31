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РИА Новости

Суд в Марокко приговорил к казни еще одного обвиняемого в убийстве туристок

02:04 31.10.2019 (обновлено: 02:24 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарокко
Марокко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марокко. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Марокко приговорил к смертной казни четвертого обвиняемого в убийстве двоих скандинавских туристок, сообщает местный телеканал 2M.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к казни троих обвиняемых в убийстве двоих скандинавских туристок.
По сообщению телеканала, уголовный суд города Сале вынес смертный приговор обвиняемому, который был ранее приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, суд оставил в силе первоначальный приговор 22 обвиняемым по делу и ужесточил срок наказания еще одному обвиняемому с 15 до 20 лет.
Отмечается, что уголовный суд оставил в силе смертный приговор трем главным обвиняемым по данному делу – Абдессамаду Эджуду, Юнису Уазияду и Рашиду Афатти.
В прошлом году обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой вершины Марокко. По делу об убийстве были арестованы четыре человека. Затем спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток.
Гора Тубкаль в Атласских горах высотой более 4,1 тысячи метров является наивысшей точкой Марокко. Гора, расположенная южнее города Марракеш в одноименном национальном парке, популярна среди иностранных туристов как летом, так и зимой.
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