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РИА Новости

СМИ: свидетель звонка Трампа и Зеленского раскрыл новые детали разговора

00:14 31.10.2019 (обновлено: 04:44 31.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Свидетель телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского рассказал о новых деталях разговора, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с его показаниями.
Подполковник Александер Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и Зеленского.
По информации агентства, Трамп рассказал Зеленскому о наличии записей Джо Байдена, обсуждавшего коррупцию на Украине. В официальный транскрипт-пересказ, обнародованный Белым домом, эта деталь не вошла, хотя, по словам Виндмана, он пытался туда ее вставить.
Демократ Марк Десолнье, участвующий в расследовании по импичменту Трампу, уже заявил, что свидетельства Виндмана показывают попытки Белого дома скрыть улики по делу.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право.
Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
28 октября, 20:15РИА Новости
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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