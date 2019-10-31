Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T09:00Z
https://ria.ru/20191031/1560392349.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:413:2174:1636_1036x0_80_0_0_7e4bb6d7c7ab43263408ebb3fa9cb3f8.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Ученые улучшили бесконтактную диагностику рака кожи

09:00 31.10.2019
3252
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Самарского университета улучшили метод бесконтактной диагностики новообразований кожи, что позволило добиться высокой точности классификации патологий с применением методов оптической биопсии. Результаты исследования опубликованы в журнале "Компьютерная оптика".
По словам ученых, смертность от рака выходит на первое место в мире, а рак кожи является одной из наиболее распространенных форм этого заболевания. Особенно опасна меланома, от которой умирают 75% больных. Ранняя диагностика рака позволит снизить смертность населения.
Родинка или онкология? Мифы и факты о кожных новообразованиях
3 июля 2017, 10:26Социальный навигатор
Родинка или онкология? Мифы и факты о кожных новообразованияхКак правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в новой инфографике проекта «Медицина красоты».
Наиболее удобным способом выявления опухолей на коже является профилактический осмотр. Если новообразование обнаружить вовремя, пациент имеет более высокие шансы на выздоровление. Однако визуального осмотра зачастую бывает недостаточно – в 50% случаев врачи ошибочно принимают меланому за родинку.
Различные виды биопсии тканей при диагностике рака кожи, как правило, не применяются, поскольку могут привести к негативным последствиям. Компьютерная и магнитно-резонансная томографии для опухолей диаметром менее 1,5 мм также малоэффективны из-за недостаточного разрешения изображения.
© Фото : Самарский университет, Наталия ОрловаДиагностика спектральных характеристик новообразований с помощью мультиспектральной визуализации
Диагностика спектральных характеристик новообразований с помощью мультиспектральной визуализации
© Фото : Самарский университет, Наталия Орлова
Диагностика спектральных характеристик новообразований с помощью мультиспектральной визуализации
По словам ученых, более точную оценку образований дают оптические методы диагностики, а именно гиперспектральная визуализация. Эта технология позволяет регистрировать не только изображение объекта, но и его спектральные данные, что существенно улучшает точность проводимой сегодня в клиниках цифровой дерматоскопии.

"Если камера обычного фотоаппарата регистрирует 3 цвета - красный, зеленый и синий, то гиперспектральная визуализация позволяет задетектировать сотни спектральных полос. Многомерный анализ спектральных данных с помощью методов современной статистики дает возможность установить биохимические изменения, происходящих в биотканях при развитии рака. Это позволяет детектировать появление новообразований на самых ранних стадиях", — отметил автор исследования, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Иван Братченко.

В дальнейшем ученые планируют создать медицинский прототип прибора, позволяющий производить оптическую биопсию новообразований, а также провести клинические тесты с разработанным прибором. Кроме того, исследователи работают над усовершенствованием алгоритмов анализа спектральных данных.
1022001
Обсудить 0
РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52На МКАД у мужчины украли сумку с деньгами
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
Лента новостейМолния