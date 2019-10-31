Ученые улучшили бесконтактную диагностику рака кожи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Самарского университета улучшили метод бесконтактной диагностики новообразований кожи, что позволило добиться высокой точности классификации патологий с применением методов оптической биопсии. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Самарского университета улучшили метод бесконтактной диагностики новообразований кожи, что позволило добиться высокой точности классификации патологий с применением методов оптической биопсии. Результаты исследования опубликованы в журнале "Компьютерная оптика"

По словам ученых, смертность от рака выходит на первое место в мире, а рак кожи является одной из наиболее распространенных форм этого заболевания. Особенно опасна меланома, от которой умирают 75% больных. Ранняя диагностика рака позволит снизить смертность населения.

Наиболее удобным способом выявления опухолей на коже является профилактический осмотр. Если новообразование обнаружить вовремя, пациент имеет более высокие шансы на выздоровление. Однако визуального осмотра зачастую бывает недостаточно – в 50% случаев врачи ошибочно принимают меланому за родинку.

Различные виды биопсии тканей при диагностике рака кожи, как правило, не применяются, поскольку могут привести к негативным последствиям. Компьютерная и магнитно-резонансная томографии для опухолей диаметром менее 1,5 мм также малоэффективны из-за недостаточного разрешения изображения.

© Фото : Самарский университет, Наталия Орлова Диагностика спектральных характеристик новообразований с помощью мультиспектральной визуализации © Фото : Самарский университет, Наталия Орлова Диагностика спектральных характеристик новообразований с помощью мультиспектральной визуализации

По словам ученых, более точную оценку образований дают оптические методы диагностики, а именно гиперспектральная визуализация. Эта технология позволяет регистрировать не только изображение объекта, но и его спектральные данные, что существенно улучшает точность проводимой сегодня в клиниках цифровой дерматоскопии.

"Если камера обычного фотоаппарата регистрирует 3 цвета - красный, зеленый и синий, то гиперспектральная визуализация позволяет задетектировать сотни спектральных полос. Многомерный анализ спектральных данных с помощью методов современной статистики дает возможность установить биохимические изменения, происходящих в биотканях при развитии рака. Это позволяет детектировать появление новообразований на самых ранних стадиях", — отметил автор исследования, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Иван Братченко.