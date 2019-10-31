Космические новости в фотографиях, октябрь 2019 года

Марсоход Curiosity сделал новое селфи на хребте Веры Рубин.
"Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Яркие ядра напоминают глаза, а звездное вещество — нос и рот.
"Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Яркие ядра напоминают глаза, а звездное вещество — нос и рот.
Центр Млечного Пути, запечатленный космическим телескопом "Спитцер".
Центр Млечного Пути, запечатленный космическим телескопом "Спитцер".
Российский космонавт Алексей Овчинин после возвращения на Землю из длительной экспедиции к Международной космической станции.
Российский космонавт Алексей Овчинин после возвращения на Землю из длительной экспедиции к Международной космической станции.
Ученые, используя данные космических телескопов, обнаружили столкновение четырех скоплений галактик.
Ученые, используя данные космических телескопов, обнаружили столкновение четырех скоплений галактик.
Астрономы получили новые изображения Гигеи, которые дают основания считать ее карликовой планетой, а не астероидом, как раньше.
Астрономы получили новые изображения Гигеи, которые дают основания считать ее карликовой планетой, а не астероидом, как раньше.
Северное полушарие Юпитера.
"Космическая Медуза" — галактика NGC 4194 в созвездии Большой Медведицы.
"Космическая Медуза" — галактика NGC 4194 в созвездии Большой Медведицы.
Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с экипажем МКС-61 после первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.
Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с экипажем МКС-61 после первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.
На фото, сделанном телескопом "Хаббл", спиральная галактика NGC 4380 в созвездии Девы выглядит как портал в другое измерение из фантастического фильма.
На фото, сделанном телескопом "Хаббл", спиральная галактика NGC 4380 в созвездии Девы выглядит как портал в другое измерение из фантастического фильма.
Полярное сияние, снятое с борта Международной космической станции.
"Хаббл" передал на Землю новые качественные снимки кометы 2I/Borisov, открытой 30 августа этого года.
"Хаббл" передал на Землю новые качественные снимки кометы 2I/Borisov, открытой 30 августа этого года.
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 3717, по форме напоминающей летающую тарелку.
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 3717, по форме напоминающей летающую тарелку.
Вид на Африку с Международной космической станции.
Спиральная галактика NGC 1706 в созвездии Золотой Рыбы.