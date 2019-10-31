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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, октябрь 2019 года

11:00 31.10.2019 (обновлено: 11:05 31.10.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября.
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Curiosity сделал новое селфи на хребте Веры Рубин.

Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе. 11 октября 2019 год
1 из 15

Марсоход Curiosity сделал новое селфи на хребте Веры Рубин.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / ESA/ University of Washington

"Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Яркие ядра напоминают глаза, а звездное вещество — нос и рот.

Галактики из Призрачного следа, заснятые телескопом Hubble
2 из 15

"Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Яркие ядра напоминают глаза, а звездное вещество — нос и рот.

© NASA / ESA/ University of Washington
© NASA / JPL-Caltech, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.

Центр Млечного Пути, запечатленный космическим телескопом "Спитцер".

Центр нашей галактики Млечный Путь снятый телескопом Spitzer
3 из 15

Центр Млечного Пути, запечатленный космическим телескопом "Спитцер".

© NASA / JPL-Caltech, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Российский космонавт Алексей Овчинин после возвращения на Землю из длительной экспедиции к Международной космической станции.

Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12
4 из 15

Российский космонавт Алексей Овчинин после возвращения на Землю из длительной экспедиции к Международной космической станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS

Ученые, используя данные космических телескопов, обнаружили столкновение четырех скоплений галактик.

Скопление галактик Abell 1758
5 из 15

Ученые, используя данные космических телескопов, обнаружили столкновение четырех скоплений галактик.

© Фото : X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS
© ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Астрономы получили новые изображения Гигеи, которые дают основания считать ее карликовой планетой, а не астероидом, как раньше.

Снимок Гигеи
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Астрономы получили новые изображения Гигеи, которые дают основания считать ее карликовой планетой, а не астероидом, как раньше.

© ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Северное полушарие Юпитера.

Северное полушарие Юпитера
7 из 15

Северное полушарие Юпитера.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
© Фото : ​ESA/Hubble & NASA, A. Adamo

"Космическая Медуза" — галактика NGC 4194 в созвездии Большой Медведицы.

Галактика NGC 4194
8 из 15

"Космическая Медуза" — галактика NGC 4194 в созвездии Большой Медведицы.

© Фото : ​ESA/Hubble & NASA, A. Adamo
© Фото : Twitter/NASA Astronauts

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с экипажем МКС-61 после первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос
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Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с экипажем МКС-61 после первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.

© Фото : Twitter/NASA Astronauts
© Фото : ESA/Hubble & NASA, P. Erwin

На фото, сделанном телескопом "Хаббл", спиральная галактика NGC 4380 в созвездии Девы выглядит как портал в другое измерение из фантастического фильма.

Спиральная галактика NGC 4380
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На фото, сделанном телескопом "Хаббл", спиральная галактика NGC 4380 в созвездии Девы выглядит как портал в другое измерение из фантастического фильма.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, P. Erwin
© Фото : Twitter/Nick Hague

Полярное сияние, снятое с борта Международной космической станции.

Полярное сияние с борта Международной космической станции
11 из 15

Полярное сияние, снятое с борта Международной космической станции.

© Фото : Twitter/Nick Hague
CC BY 4.0 / NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA) / Comet 2I/Borisov

"Хаббл" передал на Землю новые качественные снимки кометы 2I/Borisov, открытой 30 августа этого года.

Комета 2I/Borisov
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"Хаббл" передал на Землю новые качественные снимки кометы 2I/Borisov, открытой 30 августа этого года.

CC BY 4.0 / NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA) / Comet 2I/Borisov
© Фото : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 3717, по форме напоминающей летающую тарелку.

Спиральная галактика NGC 3717
13 из 15

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 3717, по форме напоминающей летающую тарелку.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario
© Фото : ESA/Luca Parmitano

Вид на Африку с Международной космической станции.

Африка с борта Международной космической станции
14 из 15

Вид на Африку с Международной космической станции.

© Фото : ESA/Luca Parmitano
© ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.

Спиральная галактика NGC 1706 в созвездии Золотой Рыбы.

Спиральная галактика NGC 1706 в созвездии Золотая Рыба
15 из 15

Спиральная галактика NGC 1706 в созвездии Золотой Рыбы.

© ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.
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Джессика МеирКристина КукАлексей ОвчининЮпитерМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCuriosity (марсоход)ХабблФото
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