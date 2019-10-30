Путин выразил обеспокоенность массовым исходом христиан с Ближнего Востока

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена массовым исходом с Ближнего Востока христиан и их тяжелым положением в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ*", - сказал президент РФ на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Встречу, которая организована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, лидеры проводят вместе. Президент РФ отметил, что, "несмотря на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока".

"Это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в основе российской самоидентичности лежит христианская культура. "И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами", - сказал Путин.

Президент РФ, обращаясь к священнослужителям, заметил, что в целом известно, что происходит на Ближнем Востоке и понятны потребности христиан, но попросил их дать оценку ситуации. "И что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать", - сказал Путин.

Самые наилучшие пожелания участникам встречи Путин передал от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Я с ним имел сегодня удовольствие разговаривать, он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица РПЦ поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго", - сказал Путин.

В свою очередь Орбан отметил, что еще несколько лет назад в Европе поднимались вопросы о положении христианских общин на Ближнем Востоке. "Было много мнений на этот счет, но было тяжело понять, что же все-таки сделать, какие действия приведут к каким-то результатам. И, наконец, я решил, что самым оптимальным решением будет спросить тех, кто живет в этом регионе, спросить глав церквей, которые живут в этом регионе", - сказал премьер-министр Венгрии. Он также поинтересовался, что политики могут сделать для улучшения ситуации.

На встрече присутствовали патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Антиохийской православной церкви Иоанн Х, патриарх Антиохийский и всего Востока, глав Сирийской ортодоксальной церкви Игнатий Ефрем II, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I, патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви архимандрит Филарет.