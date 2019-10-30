Эксперт объяснил высокую стоимость вина в России

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Виноделы вынуждены повышать стоимость своей продукции почти в два раза из-за того, что производителям бутылки невыгодно ее производство, и стеклотару приходится закупать за рубежом, сообщила советник ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина.

"В России большая проблема с бутылкой, как ни парадоксально. Очень большие проблемы не только у Крыма, но и у Краснодарского края с покупкой винной бутылки. Сейчас многие производители вынуждены закупать её за границей, что увеличивает на 50-60% стоимость самой бутылки", - рассказала она журналистам.

Она связала эту ситуацию с тем, что производителям пива в РФ запретили использовать полиэтиленовую тару для своей продукции, и они вынуждены использовать только стекло. Между тем, производство пивных бутылок проще, чем для вина, из-за меньшего разнообразия их форматов, поэтому останавливать конвейер на несколько дней для того, что изготовить винные, экономически невыгодно, пояснила эксперт.

"Объемы пивной бутылки все одинаковые в основном... А винные производители, как правило, используют бутылку под индивидуальный заказ. Это означает, что производство (пивной бутылки - ред. ) для её изготовления останавливается на два-три-четыре дня. А потом 4 месяца снова производится бутылка для пива. Конечно, производителям это просто невыгодно", - сказала Морозкина.

Она рассчитывает, что проблему удастся решить совместными усилиями Минпромторга РФ и при участии виноделов из других регионов страны. "Если удастся обеспечить отрасль своей российской бутылкой, тогда, думаю, цены пойдут ниже", - считает Морозкина.

Между тем, речь идёт только о ценах производителей, в рознице стоимость ещё выше, заметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.