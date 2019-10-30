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РИА Новости

Эксперт объяснил высокую стоимость вина в России

21:21 30.10.2019 (обновлено: 21:22 30.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлавный подвал в объединении "Массандра"
Главный подвал в объединении Массандра
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Виноделы вынуждены повышать стоимость своей продукции почти в два раза из-за того, что производителям бутылки невыгодно ее производство, и стеклотару приходится закупать за рубежом, сообщила советник ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина.
"В России большая проблема с бутылкой, как ни парадоксально. Очень большие проблемы не только у Крыма, но и у Краснодарского края с покупкой винной бутылки. Сейчас многие производители вынуждены закупать её за границей, что увеличивает на 50-60% стоимость самой бутылки", - рассказала она журналистам.
Она связала эту ситуацию с тем, что производителям пива в РФ запретили использовать полиэтиленовую тару для своей продукции, и они вынуждены использовать только стекло. Между тем, производство пивных бутылок проще, чем для вина, из-за меньшего разнообразия их форматов, поэтому останавливать конвейер на несколько дней для того, что изготовить винные, экономически невыгодно, пояснила эксперт.
"Объемы пивной бутылки все одинаковые в основном... А винные производители, как правило, используют бутылку под индивидуальный заказ. Это означает, что производство (пивной бутылки - ред. ) для её изготовления останавливается на два-три-четыре дня. А потом 4 месяца снова производится бутылка для пива. Конечно, производителям это просто невыгодно", - сказала Морозкина.
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Она рассчитывает, что проблему удастся решить совместными усилиями Минпромторга РФ и при участии виноделов из других регионов страны. "Если удастся обеспечить отрасль своей российской бутылкой, тогда, думаю, цены пойдут ниже", - считает Морозкина.
Между тем, речь идёт только о ценах производителей, в рознице стоимость ещё выше, заметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
"Если производитель купит стекло дороже на 4 рубля, то потребитель оплатит это подорожание 15 рублями, с учётом торговых наценок", - пояснил он РИА Новости.
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Министерство промышленности и торговли РФСевастопольКраснодарский крайЭкономика
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