Путин отметил прогресс во взаимодействии России и Венгрии

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что взаимодействие двух стран сейчас развивается успешно, и подтверждение тому - уровень экономических отношений.

"У нас действительно в течение нескольких лет сложился механизм взаимодействия на высшем уровне, и, судя по всему, он работает успешно, имею в виду прогресс в наших прежде всего торгово-экономических связях", - сказал Путин.

По его словам, на переговорах в Будапеште стороны подробно обсудили комплекс двусторонних отношений, подвели итоги реализации уже достигнутых договоренностей, "наметили конкретные планы на перспективу".

Он отметил, что в прошлом году был зафиксирован значительный прирост взаимного товарооборота - почти на 30%, что составляет порядка 7 миллиардов долларов.

"Мы стремимся к тому, чтобы диверсифицировать наши отношения и, в целом, на мой взгляд, справляемся с этой задачей. Но, конечно, энергетика на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребности Венгрии в нефти и 50% - в природном газе", - заметил Путин.