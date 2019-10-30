В Госдуме не ожидают от США реальных действий после предложений по СНВ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вряд ли за предложениями США по договору СНВ последуют реальные действия, а Россия готова к сотрудничеству только в диалоге, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для его продления.

"Американская сторона в нынешнее время вряд ли способна выполнять взятые на себя обязательства. Об этом могут судить не только представители РФ, но и представители других стран. США декларируют, выдвигают лозунги, но не выполняют взятые на себя обязательства. Мне кажется, вряд ли за этими лозунгами какие-то практические действия последуют, а заставить в одностороннем порядке соблюдать и выполнять (условия договора) Российскую Федерацию, мне кажется, мы не та страна, которая будет по щелчку из США выполнять те или иные обязательства", - сказал Красов.

"В двустороннем порядке, когда будет не монолог, а диалог, Россия готова к сотрудничеству, когда две стороны слушают и слышат друг друга", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что Российская Федерация в отличие от американской стороны выполняет взятые на себя обязательства, а США, считает депутат, ведут себя "как плохой хозяин слова". "Слово даёт - слово забирает. Как это было с договором РСМД. Не понравилось - обвинили российскую сторону и вышли", - сказал Красов.

Теперь, считает депутат, США пытаются теми или иными способами уклониться от выполнения, в том числе, пролонгирования договора СНВ-III.