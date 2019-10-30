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РИА Новости

Российский дипломат, объявленный "персоной нон грата" покинул Болгарию

20:41 30.10.2019
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский дипломат, объявленный "персоной нон грата" в Болгарии, покинул страну, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на заявление МИД.
Посольство РФ в Болгарии 29 октября получило ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата".
Сообщается, что российский дипломат вылетел прямым рейсом в Москву вместе со своей семьей.
В понедельник внешнеполитическое ведомство Болгарии потребовало у российской стороны высылки дипломата после заявления генеральной прокуратуры страны о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса.
Тогда же сообщалось, что гражданин РФ уже покинул Болгарию, но, как выяснилось, он задержался в стране еще на один день.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил об ответных мерах, которые примет РФ.
Вид на здание Министерства иностранных дел России
29 октября, 21:48Радио Sputnik
Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
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МИД БолгарииРоссияВ мире
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