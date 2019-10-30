Российский дипломат, объявленный "персоной нон грата" покинул Болгарию

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский дипломат, объявленный "персоной нон грата" в Болгарии, покинул страну, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на заявление МИД.

Посольство РФ в Болгарии 29 октября получило ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства "персоной нон грата".

Сообщается, что российский дипломат вылетел прямым рейсом в Москву вместе со своей семьей.

В понедельник внешнеполитическое ведомство Болгарии потребовало у российской стороны высылки дипломата после заявления генеральной прокуратуры страны о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса.

Тогда же сообщалось, что гражданин РФ уже покинул Болгарию, но, как выяснилось, он задержался в стране еще на один день.