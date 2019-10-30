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РИА Новости

Эксперты прогнозируют снижение цен на шампанское на треть к Новому году

20:48 30.10.2019 (обновлено: 20:56 30.10.2019)
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Цена на игристые вина (шампанское) перед Новым годом традиционно падает примерно на 30%, на этот период приходится почти половина годового оборота, рассказали журналистам эксперты.
"Перед Новым годом и в конце августа обычно, наоборот, цены падают, потому что это сезон, процентов на 30. Предприятия заинтересованы в том, чтобы продать большие объёмы", - рассказала журналистам советник ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина.
Именно поэтому в этот период в магазинах больше всего различных акций и скидок, добавила она.
Снижение цен на шампанское перед новым годом - сезонное явление, в этом году никаких исключений, цены будут падать тоже, согласен председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он уточнил, что 40% всего годового оборота российского оборота шампанского приходится на декабрь и январь.
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Что касается рекомендаций по выбору игристого вина, то их несколько, и они достаточно простые. Шапкин рассказал, что лучше выбирать бутылку с корковой пробкой, а чем меньше пузырьки, тем лучше шампанское. Маркером "честного" происхождения являются обозначения ЗГУ (защищённого географического наименования) или ЗНМП (защищённого наименования места происхождения), говорящие, что вино сделано из винограда, выросшего на конкретной территории. Никаких ароматизаторов или пищевых добавок быть не должно, наличие привкуса и посторонних ароматов должно насторожить потребителя.
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