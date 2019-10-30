Эксперты прогнозируют снижение цен на шампанское на треть к Новому году

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Цена на игристые вина (шампанское) перед Новым годом традиционно падает примерно на 30%, на этот период приходится почти половина годового оборота, рассказали журналистам эксперты.

"Перед Новым годом и в конце августа обычно, наоборот, цены падают, потому что это сезон, процентов на 30. Предприятия заинтересованы в том, чтобы продать большие объёмы", - рассказала журналистам советник ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Дарья Морозкина.

Именно поэтому в этот период в магазинах больше всего различных акций и скидок, добавила она.

Снижение цен на шампанское перед новым годом - сезонное явление, в этом году никаких исключений, цены будут падать тоже, согласен председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он уточнил, что 40% всего годового оборота российского оборота шампанского приходится на декабрь и январь.