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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 440 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2019 году

20:11 30.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк Работа ветеринарной станции
Работа ветеринарной станции
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. С начала текущего года в Московской области около 440 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В итоге в 2019 году в Подмосковье отмечается снижение количества случаев бешенства животных на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", – уточнил глава минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.
По его словам, кроме вакцинации было проведено более 840 исследований на бешенство, из них в 85 случаях результаты оказались положительными.
Министр обратил внимание на то, что использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе. Также, по его словам, снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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