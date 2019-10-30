Около 440 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. С начала текущего года в Московской области около 440 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства. Об этом сообщил телеканал С начала текущего года в Московской области около 440 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В итоге в 2019 году в Подмосковье отмечается снижение количества случаев бешенства животных на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", – уточнил глава минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

По его словам, кроме вакцинации было проведено более 840 исследований на бешенство, из них в 85 случаях результаты оказались положительными.