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РИА Новости
Чувашская республика

Чебоксарский театральный форум пройдет в Чувашии в ноябре

19:58 30.10.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 30 окт – РИА Новости. Чебоксарский театральный форум, посвященный 550-летию столицы региона, пройдет с 11 по 20 ноября в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
В рамках форума в Чебоксарах состоится Всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя "Атăл юмахĕ" (Волжская сказка), а также будет организована международная лаборатория детской национальной драматургии "От чистого истока в прекрасное далёко" под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, театроведа и театрального критика Дины Давлетшиной.
В пресс-службе отметили, что в фестивале примут участие десять театров.
Акмолинский областной русский драматический театр из города Кокшетау Республики Казахстан покажет спектакль по мотивам казахских народных сказок "Канбак-шал" (Старик перекати-поле). Республику Башкортостан представят четыре театра: Уфимский государственный татарский театр "Нур" со спектаклем "Живи на солнечной стороне", Сибайский башкирский государственный детский театр "Сулпан" со спектаклем "Канифа юлы" (Путь Канифы), Уфимский театр юного зрителя со спектаклем "Сотворившая чудо". Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима покажет спектакль "Очень простая история".
Тульский областной театр юного зрителя представит зрителям спектакль "Бежин луг" в жанре хоррор по мотивам одноименного произведения И. С. Тургенева, а также еще два спектакля "Халиф-Аладдин" и "Царевна Несмеяна". Московский драматический театр "Бенефис" покажет спектакль "Мой папа самый-самый". Мордовский государственный национальный драматический театр представит в Чебоксарах спектакль "Курмай". Марийский государственный театр юного зрителя покажет сказку "Кот, Коза и Баран", а Чувашский ТЮЗ представит пластическую драму "Шинель" по повести Н. В. Гоголя и спектакль "За синими туманами".
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
28 октября, 17:54Чувашская республика
В Чувашии создается Центр по развитию талантов у детей и молодежи "Эткер"
Кроме того, в дни форума ведущие специалисты в области театрального искусства из Москвы проведут мастер-классы для всех желающих.
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